Calcio Giovanile: International Cup, ancora una grande affermazione per la Segato

Ancora un grande affermazione della Scuola Calcio Segato, protagonista assoluta al torneo International Cup che si è svolto a Catania nei giorni 11 e 12 gennaio.

Rullo compressione con le due categorie presenti Under 14 e Under 10.

Bella e . . . impossibile la squadra 2006 che ha dominato il girone per poi vincere in finale 5 a 0 contro i Catanesi della Meridiana Etna Soccer, affiliata Atalanta.

Ottima anche la prova del gruppo Pulcini 2010, percorso in discesa nel girone di qualificazione e netta vittoria 7 a 2 contro F 24 Messina, affiliata Milan.

“Siamo molto contenti, afferma Agostino Cassalia, per come è iniziato il 2020 calcistico, dopo la grande affermazione del torneo della Befana con il gruppo Under 13, la vittoria del Torneo International Cup, e la convocazione a Vinovo dei giovanissimi Marco Basile, Gabriele Mercurio e Lorenzo Sposato anno 2006,

oltre che la visita ufficiale del Responsabile Scuoting Mattia Notari e Corrado Ferracudi di giorno 28 gennaio e la convocazione con la nazionale dilettanti Under 16 di Valerio Vazzana e Giuseppe Galluccio”.