Calcio giovanile – Ancora Juventus per un giovane 2007 della Segato

Dal 5 al 12 luglio il giovane talento della Segato, avrà la possibilità di esprimere le sue grandi capacità tecniche.

“Siamo molto contenti, afferma Agostino Cassalia. Francoise è un ragazzo straordinario, ma tutto il gruppo 2007 è di grande spessore tecnico ed in questa stagione ha raggiunto un livello che lo pone alla pari delle più importanti società professionistiche.

Sulla valorizzazione di questo gruppo puntiamo molto e siamo fermamente convinti di una crescita importante dei singoli. Intanto è tutto pronto per il rinnovo contrattuale che legherà la Segato alla Juventus per altri due anni con opzione per il terzo, siamo ai dettagli e poi alle firme che lo sanciranno”.