Calcio giovanile – La Reggina Berretti vince ancora ed è primato… nonostante tutto

Un momento particolarmente delicato per la società e la prima squadra, la rivoluzione nel settore giovanile con le dimissioni già raccontate del responsabile Belardi. Il cambio alla guida tecnica con la squadra passata da Carella a Quarticelli. Nonostante questo la compagine amaranto della Berretti continua a raccogliere successi e l’ultimo vale addirittura il primato in classifica in piena solitudine. Questo quanto riportato sul sito ufficiale della società:

“La Reggina batte il Bisceglie e conquista la vetta solitaria della classifica. Esordio stagionale in panchina per il tecnico Gaetano Quarticelli che torna in riva allo stretto dopo appena sei mesi dall’ultima esperienza in amaranto. La Reggina apre le danze al trentacinquesimo con Suraci. Due minuti dopo arriva il raddoppio per Verdirosi. In avvio di ripresa c’è gloria anche per Giaimo, Marrone, Germanò e ancora Verdirosi che sigla una doppietta. Il tabellino della gara:

BISCEGLIE – REGGINA 0-6

Marcatori: 35’ Suraci, 37’ Verdirosi, 47’ Giaimo, 50’ Marrone, 75’ Verdirosi, 80’ Germanò

BISCEGLIE: Rutigliani, Rufo, Menna, Zagaria, Colaci, Romanazzi, Signorile, Benedetti, Abou, Lamin, Loiacono All. Prayer

REGGINA: G.Morabito, Wernek, Furci (63’ Pintus), Favasuli, Buonocore (55’ Maida), Iacono, Giaimo (63’ Longobardo), Suraci, Sottilotta (47’ Marrone), Verdirosi, Gatto (63’ Germanò) All. Quarticelli

Arbitro: Leo di Foggia – Assistenti: Sciotti e Rizzo”.