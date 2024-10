Calcio giovanile – Pesante sconfitta a Catanzaro per la Reggina Under 17

Arriva una sconfitta per l’Under 17 di mister Nocera. Gli amaranto, complice il micidiale uno-due dei primissimi minuti degli avversari, non riescono ad agguantare un risultato positivo. Per la Reggina va a segno Provazza, al secondo gol in due partite. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 2^ GIORNATA

CATANZARO-REGGINA 4-1

Marcatori: 6′ Romeo (C), 7′ Merante (C), 24′ Borgesi (C), 45’+2′ Provazza (R), 47′ Penna (C).

Catanzaro: Camastra, Talarico (68′ Scavone), Riccelli (80′ Parrotta), Sinagra, Miletta, Pipicella, Romeo (68′ Sperante), Borgesi, Penna, Merante (46′ Castiglione), Santacroce (80′ Funaro). A disposizione: Columbo, Belpanno, Mollo, Riccelli. Allenatore: Spader.

Reggina: Spina, Tassone (66′ Tersinio), Losasso, Cama, I. Pavia (53′ Zucco), Piva (53′ Nicolae), Provazza, Scolaro (53′ Bongani), Baratto, Ambrogio (66′ Rugnetta), Rao (32′ Iero). A disposizione: Longo, L. Pavia, Meola. Allenatore: Nocera.

Arbitro: Francesco Spizzirri di Cosenza (GianFilippo Scida di Crotone e Umberto Emanuele di Lamezia Terme).

Note – Ammoniti: Losasso (R), Baratto (R), Ambrogio (R), Pipicella (C), Romeo (C), Santacroce (C). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 4’pt; 3’st.