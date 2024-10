Calcio Giovanile: Segato riconosciuta come ‘Club 3 livello Scuola Calcio Elite’

La società in quattro categorie è in corsa per le finali scudetto

Presso il centro sportivo Reggio Village una delegazione del Settore Giovanile Scolastico ha consegnato al presidente della Segato, Agostino Cassalia una targa con la quale la società viene ufficialmente riconosciuta Club 3 livello Scuola Calcio Elite.

Visibilmente contento il massimo dirigente: “Sentiamo di condividere questo importante attestato con tutto lo staff tecnico, la segreteria, i dirigenti, i nostri calciatori e le loro famiglie. Siamo infinitamente orgogliosi di vedere premiato il lavoro ancor di più constatando di essere unica Scuola Calcio Club 3 Elite della provincia di Reggio Calabria.

Siamo nel vivo della stagione sportiva con quattro gruppi Under 17, Under 15, Under 13 e Under 12 femminile a giocarci le finali scudetto. Dietro ci sono tanti ma tanti sacrifici che nessuno vede, ma che sono ripagati da tanti successi e soprattutto dalla crescita psico-fisica dei nostri ragazzi dai Piccoli Amici all’ Under 17“.