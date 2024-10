Calcio Giovanile: un giocatore della Segato pronto per la Juventus

In un momento molto critico e particolare per il calcio, va avanti la trattativa tra la Juventus e la Segato.

Si intensificano i contatti tra il direttore del settore giovanile della Juventus Massimiliano Scaglia ed il presidente della Segato Agostino Cassalia, oggetto il giovane e talentuoso calciatore Ugo De Salvo anno 2006, uno dei tanti gioielli della “cantera Segato“, la trattativa sembra in dirittura di arrivo.

“Il gruppo giovanissimi, afferma Agostino Cassalia è costituito da calciatori importanti, molti dei quali sono oggetto di attenzione delle più importanti società professionistiche.

Ugo De Salvo è un centrocampista dotato di una ottima struttura fisica e di elevate capacità tecniche, il prototipo del calciatore moderno, molto bravo nelle due fasi di gioco, è stato più volte monitorato dalla Juventus a Vinovo, così come tanti altri nostri calciatori, Casile, Pellicanò, Basile, Sposato, Mercurio, Azzarà (infortunato).

Ha disputato in prestito con la Juventus insieme a Casile, un importante torneo a Roma, dove si è messo particolarmente in evidenza.

Adesso ci sarà da attendere le decisioni del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per conoscere le decisioni che verranno adottate per i settori giovanili.

Abbiamo molte trattative in corso, che si sono al momento arenate per via del fermo decretato dal governo, alcune delle quali quasi chiuse”.