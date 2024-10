Calcio giovanile: due giovani della Segato allo stage della Juventus

Due giovani calciatori della Segato, Daniele Lupoi attaccante e Samuele D’Amico centrocampista esterno, entrambi del 2009, sono stati invitati dalla FC Juventus per uno stage di tre giorni. Dalla visita del capo scouting della Juventus Federico Crovari unitamente all’osservatore Alfredo Femiano presso il centro sportivo “Reggio Village” giorno 19 ottobre, è emersa la qualità di tanti giovani calciatori della Segato tra i quali appunto Daniele Lupoi e Samuele D’Amico.

La soddisfazione del presidente Agostino Cassalia

“Ringraziamo la società Juventus FC per l’attenzione che rivolge ai nostri calciatori, il gruppo Under 15 dopo otto cessioni, è stato praticamente rifondato e grazie all’importante lavoro di tutto lo staff tecnico in tre mesi ha raggiunto un livello importante. Siamo convinti che altri ragazzi del gruppo Under 15 saranno a breve monitorati da società professionistiche“.