Calcio giovanile: soddisfazione in casa Segato, centrocampista convocato in Nazionale

L’allenatore della Rappresentativa Nazionale LND Under 16 Andrea Albanese, ha convocato per il raduno previsto domenica 13 giugno presso Casa Arlecchino, il giovane centrocampista della Segato Giuseppe Mollica. Classe 2005, Mollica è una mezzala dai piedi buoni, ottime qualità tecniche e grande visione di gioco. Gioca un buon calcio ed ha una straordinaria lettura delle situazioni che si sviluppano in campo. Il giovane centrocampista si prepara a questa nuova esperienza, consapevole che su di lui ci sono le attenzioni di diverse società professionistiche.