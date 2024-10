Calcio giovanile: Segato vice campione d’Italia. Il sogno svanisce a pochi secondi dalla fine

Si spegne a pochi secondi dalla fine, il sogno dei ragazzi della Segato di vincere i titolo Italiano Under 13 Elite, perchè una rete dell’Alghero nel recupero, inverte il computo del punteggio finale e regala ai sardi il titolo Italiano. Risultato comunque straordinario per i ragazzi del mister Antonino Cassalia, basti pensare che ai nastri di partenza erano circa 700 società di Scuola Calcio Elite.

I risultati:

Segato – S. Michele Cattolica 5 – 2

Alghero – Reggio Calcio 5 – 2

S. Michele Cattolica – Reggio Calcio 5 – 2

Alghero – Segato 5 – 2

Reggio Calcio – Segato 2 – 5

Alghero – S. Michele Cattolica 5 – 2

Classifica finale

Alghero 15, Segato 12, S. Michele Cattolica 6, Reggio C/5 6

Il mister Antonino Cassalia: “Mi sento di ringraziare tutti ragazzi che hanno partecipato alle finali e soprattutto quelli che non hanno potuto farlo per il numero massimo imposto dalle regole Figc. Siamo stati ad un soffio dal titolo italiano, ma siamo molto contenti per come abbiamo interpretato la manifestazione tutta, per i consensi ricevuti da tutti gli addetti ai lavori.

Potevamo bissare il successo dell’Under 15 ma siamo contenti lo stesso, vuol dire che il prossimo anno ci impegneremo per migliorare questo risultato“.

I giovani protagonisti: Adotta, Alessio, Arone, Callea, Celi, Collura, De Lorenzo, Fragale, Fusaro, Gattuso, Laganò, Le Rose, Lopreiato, Mazzeo, Provenzano, Puccio, Sapone, Sibio, Turiano, Zurzolo. All. A. Cassalia