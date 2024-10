Calcio giovanile, Segato: la stagione si chiude con una…tripletta

Una splendida tripletta al “Torneo del Mediterraneo”, chiude di fatto la stagione sportiva 2022/2023 della Scuola Calcio Segato. I ragazzi del presidente Agostino Cassalia si impongono nelle categorie Under 14, Under 13 e Under 12. Il torneo si è svolto in Sicilia dal 23 al 25 giugno.

Chiusura con il botto per la società reggina già proiettata verso la prossima stagione, visibilmente soddisfatto il presidente della Segato Cassalia che ha seguito i ragazzi: “Chiudiamo una stagione straordinaria quasi irripetibile e già siamo proiettati verso la prossima. I ragazzi come al solito sono stati incredibili e ci hanno regalato queste tre perle in gruppi composti con molti calciatori sotto età. Questa settimana contiamo di concludere alcune operazioni in uscita dei nostri calciatori a società professionistiche di serie A e B, alcune sono quasi chiuse altre contiamo di definirle entro il 30 giugno“.