Calcio giovanile, Sorgonà: ‘Puntiamo al miglioramento dell’abilità calcistica, al via la fase due’

Football Skylls è un progetto calcistico avviato lo scorso mese e che ha visto una buona partecipazione di atleti di età compresa tra i 9 ed i 16 anni. Lo svolgimento dell’attività è avvenuto nelle strutture del centro sportivo S. Agata e Mirabella, con la collaborazione tecnica di Leandro Latella.

“Siamo veramente soddisfatti di questo primo percorso, dice a City Now Sport il responsabile Pasquale Sorgonà. Il progetto che vogliamo portare avanti ha come obiettivo il miglioramento dell’abilità calcistica, con una metodologia moderna e l’inserimento di esercitazioni innovative.

Si è svolto in quattro sedute ed interessante è stata la risposta in termini di partecipazione. E’ chiaro che a quanto fatto va dato un seguito tanto è vero che da ieri ha preso il via la seconda parte di questo percorso che, diversamente dal primo, si svilupperà in sei allenamenti specifici.

Le strutture che ci ospiteranno saranno sempre quelle del centro sportivo S. Agata e del Mirabella ed il programma si completerà il prossimo 27 di maggio.

Ogni seduta di allenamento pomeridiana si sviluppa in cinque fasi: l’area fisico-motoria, la seconda tecnico-dinamica, poi i principi di tattica individuale in fase di possesso, la fase di non possesso e partite a tema.

Per ogni allenamento il numero massimo di atleti varia da sei a otto, questo per consentire una migliore qualità della seduta.

Abbiamo già raggiunto un buon numero di partecipanti, fermo restando che le iscrizioni sono sempre aperte, avendo la possibilità di incrementare le sedute settimanali”.

Per qualsiasi tipo di informazione si può contattare il responsabile Pasquale Sorgonà al numero 339.8420634