Calcio Giovanile – Al via la stagione sportiva della Scuola Calcio Francesco Cozza

Si parte. Ufficialmente oggi al via la Scuola Calcio Francesco Cozza con le attività che si svolgeranno presso il centro sportivo Clivia Reggio Village.

Dopo il successo registratosi nei tre giorni dedicati agli Open Days, adesso si potrà procedere con le iscrizioni e quindi alla composizione dei gruppi divisi per categorie, per la stagione che sta per iniziare. La Scuola Calcio Francesco Cozza, insieme ad una esperienza quasi ventennale nel settore giovanile, vanta anche responsabili e tecnici di assoluto livello, tutti riconosciuti FIGC.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19. Per l’affitto dei campi chiamare al 328.1267645.