Calcio giovanile – Under 17, una strepitosa Reggina vince e balza in vetta

La Reggina under 17 conquista la vetta del campionato. La vittoria sul Catania consente alla compagine allenata dal tecnico Bruno Modafferi di fare suoi i tre punti e superare in classifica proprio i siciliani. Vittoria anche per la compagine under 15 di mister Candito che grazie alla rete di Musumeci in avvio di ripresa supera il Catania in una gara equilibrata

I tabellini degli incontri:

UNDER 17

REGGINA – CATANIA 3-2

Marcatori: 15’ Werneck, 55’ Giaimo, 62’ Verteramo, 69’ Di Stefano, 92′ Strano

REGGINA: Lo Faro, Werneck (72’ Scalise), Criaco, Favasuli, Malara, Salsano, Giaimo (72’ Postorino) , Arigò, Sottilotta, Morabito, Nemia (60’ Verteramo) All. Modafferi

CATANIA: Boemi, Castiglia (69’ Di Stefano), Escu, Ramella, La Spina, Puglisi, Giuffrida, Lanzanò, Toscano, Strano, Licciardello All. Bellia

Ammoniti: Werneck, Salsano, Arigò, Giuffrida, Licciardello

Classifica: Reggina 29, Catania 28, Siracusa 27, Lecce 26, Monopoli 20, Akragas 20, Trapani 18, Catanzaro 18, Virtus Francavilla 18, Rende 12, Sicula Leonzio 12, Cosenza 6, Matera 1

UNDER 15

REGGINA – CATANIA 1-0

Marcatori: 53’ Musumeci

REGGINA: Stillitano, Tassone, Aliquò, Musumeci, Meskar (74’ Pansera), Spanò, Provazza, (79’ Rugnetta) Maressa, Rao, Ambrogio, Benedetto (65’ Zucco) All. Candito

CATANIA: Cariolano, Lo Duca, Di Francesco, Olivieri, Iuculano, Nicotra, Ferrarrotti, D’Angelo, Leone, Le Mura, Aquino All.-

Arbitro: Zema di Reggio Calabria

Ammoniti: Olivieri

Classifica: Cosenza 30, Lecce 26, Monopoli 25, Reggina 24, Akragas 23, Catanzaro 22, Siracusa 21, Catania 20, Trapani 16, Sicula Leonzio 10, Virtus Francavilla 9, Matera 7, Rende 4