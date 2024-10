Calcio Giovanile – Bene l’Under 17, benissimo l’Under 15

Si conclude con un pari la gara tra Virtus Francavilla e Reggina, valevole per il campionato Under 17 Serie C girone E. Padroni di casa in vantaggio con il gol di Lasaponara, risposta degli amaranto con il solito Provazza. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 4^ GIORNATA

VIRTUS FRANCAVILLA-REGGINA 1-1

Marcatori: 71′ Lasopanara (VF), 80′ Provazza (R).

Virtus Francavilla: Ciullo, Cardinale, D’Amuri, Serra, Orfano, D’Ambrosio, Stella (90′ Secondo), Pendinelli, Lasaponara, Nazaro (57′ Pasca), Della Giorgia (63′ Zaccaria). A disposizione: Salinaro, Schiavo, Frassanito, Armenia, De Carlo, Andrivio. Allenatore: Luciano.

Reggina: Spina, Tassone (85′ Meola), Losasso, Cama (85′ I. Pavia), Bognani, Piva, Provazza (85′ Pannuti), Ambrogio (63′ Nicolae), Baratto, Zucco (85′ Scolaro), Castorina. A disposizione: Stillitano, Muto, Tersinio, L. Pavia. Allenatore: Nocera.

Arbitro: Giorgio Caldaro di Lecce (Francesco Santoro di Taranto e Antonio Alessandrino di Bari).

Note – Ammoniti: Tassone (R), Cama (R), Meola (R). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 4’st.

UNDER 15

Seconda vittoria su due gare disputate lontane dal Centro Sportivo Sant’Agata per l’Under 15 della Reggina, che ha ragione della Virtus Francavilla al termine di un partita davvero emozionante. In gol per gli amaranto Palumbo (doppietta) e Malara. La squadra di mister Zito balza così a sette punti in classifica. Di seguito il tabellino dell’incontro:

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 4^ GIORNATA

VIRTUS FRANCAVILLA-REGGINA 2-3

Marcatori: 10′ rig. Fanizzi (VF), 12′, 51′ Palumbo (R), 23′ Malara (R), 41′ Fanizzi (VF).

Virtus Francavilla: Santoro, Galiano, Messinese, Ancora (55′ Ieva), Pugliese, Latagliata (36′ Cirulli), Stefani (64′ Di Leo), Serio (55′ Di Serio), Fanizzi, De Crescenzo (45′ Padovano), Cardellicchio (45′ Caputi). A disposizione: Caputo, Gatto, Fiorentino. Allenatore: Geretto.

Reggina: Sciammarella, Ruggeri, Malara, Maressa, Paura, Serra (70′ Alampi), Palumbo (73′ Farcomeni), Luise (50′ Forciniti), Saba, Perri (50′ Tringali (74’Perrotta)), Maietta. A disposizione: Mileto, Sofrà, Catalano, Mautone. Allenatore: Zito.

Arbitro: Mario Scapati di Taranto (Stefano Sibilio di Brindisi e Kevin Curci di Bari)

Note – Ammoniti: Messinese (VF), Luise (R). Espulso: Farcomeni (R). Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 3’pt, 5’st.