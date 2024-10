Calcio Giovanile – Walter Pellicanò, difensore, approda alla Reggina

Se di Taibi riguardo la ricostruzione della prima squadra si continua sottolineare l’enorme mole di lavoro svolta fino al momento, riteniamo la stessa cosa la si possa affermare parlando di settore giovanile e quindi di Emanuele Belardi.

Una estate senza soste alla ricerca di tecnici, calciatori e mezzi per l’allestimento di quello che viene ritenuto come parte fondamentale del nuovo progetto Reggina. Per Emanuele massima stima e fiducia totale, il presidente Mimmo Praticò gli ha affidato in toto il settore giovanile ed a lui spetterà costruirne ogni parte, da quella tecnica fino all’acquisizione dei giocatori.

In questi giorni presso il centro sportivo Reggio Village si stanno svolgendo i raduni per i 2005-2006-2007, qualche settimana addietro c’è stata l’occasione per vedere all’opera tantissimi calciatori che dovranno comporre la squadra Allievi. Una partecipazione massiccia ed una lunghissima lista di partecipanti che ha portato alla naturale selezione operata dai responsabili. Tra coloro che hanno destato interesse e grande attenzione vi è Walter Pellicanò, che proprio dalla giornata di ieri è ufficialmente un tesserato della Reggina.

Anno 2002, ben strutturato dal punto di vista fisico, è un difensore cresciuto nella Scuola Calcio Francesco Cozza dove ha effettuato l’intera trafila, fino all’ultimo campionato, quello della passata stagione, in cui ha difeso i colori dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile con la squadra Allievi.

Piede destro, ottima corsa e grande duttilità, può essere impiegato in qualsiasi ruolo della difesa. Walter Pellicanò farà parte del gruppo che dalla prossima stagione verrà allenato da Tobia Assumma.