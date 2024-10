Calcio – Importante riconoscimento per l’ex Reggina Tommaso Cucchietti

Quante volte nella passata stagione abbiamo parlato di Tommaso Cucchietti e delle sue straordinarie prestazioni che spesso hanno deciso a favore della Reggina i risultati delle gare. Protagonista di grandi parate e specializzato anche sui calci di rigore, l’estremo difensore, oggi in forza all’Alessandria, si è aggiudicato l’Oscar del Calcio giovanile nel contesto della sesta edizione de “I Talenti del Futuro – La Giovane Italia”, in riferimento al rendimento nella stagione 2017-18, proprio quando indossava la maglia amaranto.

In qualche modo anche una piccola soddisfazione per la Reggina che ha creduto nel ragazzo, seppur in prestito, e nonostante la giovane età, lo ha lanciato subito in campo nel contesto di un campionato che Cucchietti non aveva mai fatto. Prestazioni, bravura e minutaggio, visto che il suo lungo impiego ha prodotto cifre interessanti alle casse sociali amaranto.