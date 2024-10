Calcio – Che intrecci tra Reggio, la Reggina e la Virtus Francavilla

Negli ultimi giorni si parla molto di Alessio Viola. Il giocatore, nato a Reggio Calabria, più precisamente ad Oppido Mamertina e cresciuto nel settore giovanile della Reggina, potrebbe tornare ad indossare la casacca amaranto.

Oggi è contrattualmente legato alla Virtus Francavilla società che sarebbe anche disposta a liberare l’attaccante, il quale ha già dichiarato che per la Reggina si ridurrebbe l’attuale ingaggio. Intrecci con la squadra pugliese riguardano pure la presenza in panchina di un altro reggino, il tecnico Nunzio Zavettieri. Quest’ultimo, a proposito di intrecci, si troverà in ritiro l’estremo difensore Alessandro Turrin, di proprietà dell’Atalanta, lo scorso anno alla Reggina.

Buon portiere classe 97, ha avuto la “sfortuna” di trovarsi davanti uno strepitoso Cucchietti che nell’arco dell’intera stagione non gli ha lasciato neanche un minuto di partita. Tra l’altro, a conclusione di stagione, il tecnico Maurizi ha dato spazio all’altro reggino Mattia Licastro. Oggi Turrin si lancia in una nuova avventura, con la speranza di poter mettere in evidenza le proprie qualità.