Calcio: il covid invade la serie B. Si aggiunge anche il Monza

“AC Monza comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi al tampone, sono in regime di isolamento fiduciario con possibilità di mobilità casa-lavoro come da protocollo sportivo sanitario“.

Una settimana terribile per quello che riguarda i numeri a livello nazionale sull’aumento dei contagi, il dato crescente dei ricoveri e delle terapie intensive. Non rimane fuori da questa interminabile pandemia il calcio ed in modo particolare la serie B. Già detto del Monza, la squadra brianzola si aggiunge all’elenco di società che in questi giorni hanno comunicato una serie di positività all’interno dei propri organici come Spal, Brescia e Pisa, quest’ultima con numeri più alti rispetto alle altre.