Calcio: Juan Ignacio Echarri è un nuovo calciatore del Bocale

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore argentino Juan Ignacio Echarri.

Classe 1990, Echarri è una seconda punta dinamica e ispirata, capace di saltare l’uomo con destrezza e di cercare e trovare i compagni grazie a un’ottima visione di gioco; calcia con identica efficacia con entrambi i piedi, pur prediligendo un sinistro spesso micidiale. Attaccante di una certa esperienza, in Italia ha già indossato diverse maglie: nella stagione 2022/2023 ha militato inizialmente in Puglia con la squadra dell’Ostuni, nel torneo di Eccellenza, realizzando 4 reti fino a dicembre; ha poi cambiato regione ma non categoria, approdando in Sardegna, nella Villacidrese.

La sua prima squadra italiana era stata sempre pugliese, il Gallipoli, nel 2020; in seguito ha giocato in Toscana con il Tuttocuoio, formazione di San Miniato in provincia di Pisa. In Argentina ha lasciato il segno in particolare con le maglie del Club Atletico Racing de Cordoba e del Club Sportivo Estudiantes di San Luis; ha militato anche nell’Atletico Atlanta di Buenos Aires e nel San Martin di Mendoza.

A Juan, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura una stagione di soddisfazioni e risultati prestigiosi!