Calcio – Tra la Reggina e Laezza ci sarebbe la… serie B

La volontà potrebbe non bastare. Il calciomercato è in continua evoluzione e le situazioni mutano minuto dopo minuto. Nel momento in cui si è convinti di avere in mano un calciatore, una proposta più interessante o addirittura la possibilità di poter effettuare il salto di categoria, ribaltano anche quelle che possono sembrare certezze.

Secondo i colleghi di cosenzachannel.it, la società rossoblu, appena promossa in serie B, avrebbe concentrato le proprie attenzioni sul difensore della Reggina Giuliano Laezza, protagonista di un buon campionato in maglia amaranto. Addirittura, sempre secondo lo stesso sito, tra il giocatore e il DS Taibi, non sarebbe stato trovato ancora alcun accordo di rinnovo.