Calcio – L’Akragas smobilita, la Reggina interessata ad un suo difensore

E’ fallita l’ultima trattativa per portare alla cessione l’Akragas ad una cordata di imprenditori iraniani. Lo scrive il quotidiano on line lasicilia.it e gli scenari adesso per la formazione siciliana appaiono sportivamente drammatici. Addirittura lo stesso giornale mette in dubbio la possibilità che la squadra per la prossima gara di campionato possa trasferirsi a Pagani a giocare la quarta giornata di ritorno, oltre ad ipotizzare uno svincolo per tutti i calciatori adesso sotto contratto.

Ci sono già state alcune operazioni in uscita e la Reggina rimane alla finestra in quanto società interessata ad uno dei calciatori in organico. Si tratta del difensore mancino Russo, classe 95, quindi anche Under, elemento che andrebbe a ricoprire il vuoto lasciato da Matthias Solerio. Potrebbe essere solo questione di qualche giorno.