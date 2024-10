Calcio – Torna il Lega7, over 35, in versione rinnovata e con tante novità

Il campionato di “Lega7” nasce nel 2005 e per ben 12 anni ha coinvolto centinaia di ragazzi che, in lunghe stagioni che iniziavano a ottobre e finivano a maggio, si sfidavano a calcio a 7.

Il Lega7 si è sempre contraddistinto per lo spirito di amicizia e fair-play, con una disciplinare molto severa che, di fatto, non ha mai consentito che lo sport scadesse in reazioni violente e volgari. Questo aspetto, molto curato dagli organizzatori sin dal primo anno, ha fatto sì che sempre più ragazzi e sempre più squadre si avvicinassero al torneo che ha vissuto i suoi anni d’oro fino a 4-5 anni fa, creando un gruppo solido di squadre “storiche” e una tradizione annuale di big match e serate tra amici.

Tra le squadre storiche potremmo citare la più titolata, cioè i “B&B Possidonea 28” di Luca Patanè, e poi, tra le altre, i Fitness Sport Center di Fabio Pintus, sempre protagonista e spesso vincitrice così come i Tifo Amaranto di Mister Andriani, i DL capitanati da Domenico Latella, la New Team dei fratelli Praticò, gli Albatro del capitano Francesco Polimeni, gli Atletico RC di Davide Crocè, i Bar San Nicola di Alfonso Canale.

Poi, con il passare degli anni, il Lega7, rimanendo legato a quella generazione, si è pian piano spento, forse per colpa del cambio di generazione, fino ad arrivare a perdere nell’ultimo anno, il 2017, molte delle sue squadre storiche.

E allora oggi, dopo 2 anni, il Lega7 rinasce, in una versione rinnovata, over 35, con il supporto della UISP Reggio Calabria guidata dal presidente Peppe Marra, nella sua casa storica, la Pinetina di Ravagnese.

Sarà un torneo primaverile e non un campionato annuale e si giocherà la domenica, tra maggio e giugno, con le squadre storiche ma anche con new entry importanti.

In pochissimi giorni sembra rinato l’entusiasmo di un tempo, tutte le partite saranno giocate in un unico giorno e, come novità assoluta, tutti i mach saranno registrati e ripresi con delle action-cam per realizzare gli highlights.

Un’altra particolarità del Lega7 è il premio “miglior giocatore” che, a differenza del capocannoniere, viene votato dalle squadre e sembrerebbe essere il riconoscimento individuale più ambito che, quest’anno, verrà intitolato all’artista reggina Francesca Comito, scomparsa prematuramente tre anni fa che, per anni, ha partecipato attivamente all’organizzazione del campionato.

La decisione di riproporre il Lega7 da parte degli attuali organizzatori Angelo Latella, Paolo Malara, Antonello Romeo Filocamo e Antonino Polimeni nasce, da una parte, dalla voglia di continuare a giocare e, dall’altra, dall’aver preso contezza del fatto che una formula con le caratteristiche del Lega7, con il suo modello organizzativo, non esiste nel panorama reggino. Il tutto è stato organizzato, ovviamente, senza alcuno scopro di lucro, con i responsabili animati esclusivamente dal desiderio di divertirsi e far divertire.

Tutte le informazioni sul campionato, così come l’elenco delle squadre partecipanti, il calendario e le classifiche, possono essere consultate sul sito www.lega7.com