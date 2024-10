Calcio – Il Locri riparte dall’Eccellenza e da un attaccante che è assoluta garanzia

Forse la delusione non è stata ancora del tutto smaltita. In casa Locri con il ritorno del tecnico Scorrano, si lavora per la costruzione della nuova squadra pronta ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza. Senza particolari proclami, ma con l’intenzione di affrontare una stagione di tranquillità ed assestamento e magari in corso d’opera capire se esistano eventuali altre opportunità.

La campagna di rafforzamento è iniziata con l’arrivo di giocatori di provata esperienza come Francesco Scuteri, Pasquale Saccà e soprattutto Mimmo Zampaglione. Quest’ultimo reduce dall’ultima stagione con la maglia della Reggiomediterranea che nei giorni scorsi ha acquistato il bomber Piemontese.

Zampaglione non ha bisogno di presentazioni, essendo in queste categorie giocatore oltre che conosciuto anche assoluta garanzia. E’ stato anche l’attaccante della prima Reggina targata Praticò, quando nel 2015 dopo il fallimento della società del presidente Foti, si è ripartiti dalla serie D.