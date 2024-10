Calcio, Lombardo: ‘Reggina favorita per la vittoria del campionato’

Parla l'agente di diversi calciatori che militano in serie C, qualcuno anche nella Paganese

A tre giorni dalla sfida con la Paganese, degli amaranto e dei campani parla Davide Lombardo, agente di alcuni calciatori militanti in Serie C. il passaggio che riguarda la Reggina rilasciata ai colleghi di TuttoC.com:

“La Paganese è una rivelazione, anche se non ha ancora incontrato squadre blasonate. Domenica arriva la Reggina: da questa gara mi aspetto una conferma positiva, anche se conosciamo tutti la forza degli amaranto, perché sulla carta, oggi come oggi, sono i favoriti per la vittoria del campionato“.