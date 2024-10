Adesso è Luca Gallo che chiede un regalo alla sua Reggina, in un giorno speciale

Vincere la prima gara in trasferta e sperare che la Ternana non conquisti i tre punti con il Catania

Da quando Luca Gallo si è insediato alla presidenza della Reggina, tantissimi sono stati gli interventi per il rilancio della società, la sua crescita, le ambizioni. L’elenco di quanto prodotto in questo periodo è lunghissimo e più volte ne è stata data notizia. Oggi la Reggina è solida dal punto di vista economico e sul piano sportivo ha costruito un organico per competere alla pari con chi punta alla vittoria del campionato.

Dopo sette giornate la squadra si trova al secondo posto della classifica ad un solo punto dalla vetta che spera di poter guadagnare al più presto. Ed è quello che chiede Luca Gallo, magari proprio domenica puntando a vincere sul campo della Paganese e sperando che la Ternana non faccia risultato pieno con il Catania. E domenica è un giorno speciale per il presidente, essendo quello del suo quarantanovesimo compleanno. Per lui sarebbe il regalo più bello.