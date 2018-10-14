Calcio – Ludos, contro il Borgo errori pagati a caro prezzo. Serve reazione

La Ludos esce senza punti dallo “Spinella” di Melito contro una diretta concorrente e lo fa buttando al vento una gara che per lunghi tratti è sembrata controllare senza correre alcun pericolo. Chi sbaglia paga. E’ questa la morale di Borgo – Ludos, firmata Obinna quasi sul finire.

Giornata fresca e squadre che si affrontano con un 4-4-2 speculare, mister Cormaci si affida al duo Nucera Obinna con Ielo pronto ad inserirsi negli spazi che si creano e mister Faraone, senza Canale, con la coppia Cannizzaro e Marino.

Le occasioni del primo tempo allo Spinella

La prima azione degna di nota è dei padroni di casa al decimo, Nucera approfitta di un errore di impostazione dei neroarancio e serve con un passaggio rasoterra l’arrivante Obinna, il suo tiro da ottima posizione si spegne sull’esterno della rete. Risposta Ludos al 15’ quando Cannizzaro non riesce ad approfittare di un errato disimpegno di Martino e si lascia anticipare dal portiere. Al 18’ è capitan Cutrupi a provarci con una punizione ma il pallone termina di poco fuori. Al 20’ ci provano i padroni di casa, si ripete lo schema del 10’ con Nucera che serve Obinna impreciso anche questa volta. Al 25’ ancora una punizione, questa volta è Praticò a provarci dalla stessa posizione nella quale trafisse i gialli la scorsa stagione, questa volta il suo tiro a giro viene salvato in angolo da un grande intervento di Liuzzo. Allo scadere del 45’ sugli sviluppi di una punizione laterale è Marino, tenuto in gioco da Martino, a colpire di testa ma la palla termina fuori.

Nella ripresa la Ludos tenta di alzare i ritmi, ma con scarsi risultati al primo una punizione telefonata di Marino. Al 4’ ancora Marino entra in area ma il suo tiro è respinto. Al 20’ Nucera ci prova sul filo del fuorigioco infilandosi davanti a Vinci e calciando di poco fuori. Al 22’ Ciccone gestisce a centrocampo e serve il taglio di Marino che però davanti al portiere incrocia debolmente. Al 25’ Barreca scende sulla fascia e prova un tiro cross che finisce sull’esterno della rete. La partita scivola via senza sussulti e quando sembrerebbe terminare in parità. All’85′ Minniti si specchia nelle sue doti tecniche e su una pressione invece di spazzare serve una palla al contagiri per Obinna che indisturbato batte Romeo. C’è poco da dire: abbiamo regalato un gol. E’ l’episodio che chiude il match infatti i neroarancio non hanno la forza per tentare un assalto finale. Con questa sconfitta il Borgo acciuffa proprio i miners a quota 4 insieme al San Roberto Fiumara e San Gaetano Catanoso entrambe sconfitte da Ravagnese e San Giorgio.

La classifica e la reazione che serve

Sbagliare è umano, si sa, ma l’errore più grave sarebbe quello di arrendersi, di crogiolarsi in questa situazione che va risolta il prima possibile. A quel punto inizierà un nuovo campionato, con l’obiettivo-salvezza finale assolutamente alla portata di questa rosa, a patto che si reagisca quanto prima alle problematiche attuali, ritrovando condizione, voglia, e convinzione che la posta in palio è altissima. Già ampiamente fatto a parole. Adesso servono i fatti.

Pasquale Barreca