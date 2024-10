Inzaghi: ‘Il passaggio al Milan? Aspettavo la chiamata di Foti…’

"Quando mi chiamò la Reggina, in tanti mi dicevano di non accettare e invece...'

Tra le tante cose raccontate da Pippo Inzaghi, che trovate nel podcast all’interno del nostro sito, un passaggio che ha strappato applausi e tante risate, è quello del racconto in occasione del trasferimento dalla Juventus al Milan. C’è in sala l’ex presidente Lillo Foti e rivolgendosi al massimo dirigente dice scherzando:

“Il passaggio dalla Juve al Milan? Aspettavo la chiamata di Foti (ride), poi non è arrivata… Seriamente, quando giocavo a San Siro era sempre una grande emozione e credo che questo abbia fatto la differenza. Anche quando ho deciso di venire ad allenare la Reggina in tanti mi dicevano di non farlo e invece è stata la scelta giusta. A livello umano soprattutto è stata una decisione azzeccata, ho conosciuto tanta gente e tanto calore e sono contento di avere fatto quella scelta“.