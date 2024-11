Pippo Inzaghi: ‘Voglio tornare davvero alla Reggina, ma…’

Tante gente, tanti applausi e tanta emozione nei racconti di Pippo Inzaghi anche rispetto a vicende che hanno coinvolto tanti suoi ex compagni. Nella lunga chiacchierata si trova ovviamente spazio anche per parlare di Reggina e alla domanda sul desiderio di tornare ad allenare a Reggio risponde: “Me lo auguro davvero di tornare, l’ho detto e mi piacerebbe molto. Ci siamo fatti insieme delle giornate bellissime in mezzo a tante difficoltà. I tifosi, la Curva Sud, sono cose che ti porti dentro. Non voglio fare però promesse, tornerò quando ci saranno le condizioni per farlo.

Leggi anche

Oggi desidero andare a lavorare dove potrò stare bene, sereno, posso fare crescere i miei figli. Sono alla ricerca di società che mi trasmettano queste possibilità, serenità, tranquillità, ma anche il tempo di poter sviluppare il lavoro. Certe volte mi viene voglia di andare all’estero, ma amo troppo l’Italia”.