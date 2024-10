Calcio – Ludos Ravagnese, arrivano anche i giovani

La Ludos Ravagnese Calcio arricchisce il parco under a disposizione di mister Aquilino con l’innesto di tre giovani calciatori su cui la società del presidente Cilione punta decisamente. Si tratta dei difensori Kevin Caroleo (classe 2001), giunto in prestito dal Bocale ADMO dopo aver già collezionato con i biancorossi alcune presenze nei campionati di Eccellenza e Promozione, Domenico Pecora (classe 2001), in arrivo dall’Archi Calcio (8 presenze per lui nello scorso campionato di Promozione) ed ex Villese e Bocale, e dell’attaccante Kevin Popadic (classe 2000), cresciuto nel settore giovanile della Reggina Calcio ed ex Gallico Catona, che nell’ultima stagione ha vissuto l’esperienza del calcio a 5 con la Maestrelli.

La Ludos Ravagnese Calcio dà il benvenuto ai nuovi arrivati e ringrazia le società del Bocale ADMO, dell’Archi Calcio e della Maestrelli per il felice esito delle rispettive trattative.