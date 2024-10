Calcio – Ludos Ravagnese inarrestabile, arriva anche il portiere

La Ludos Ravagnese Calcio comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Vyacheslav Anishchenko. Gran colpo del trio Verduci-Criaco-Malavenda che consegna al tecnico Aquilino uno dei migliori profili del panorama dilettantistico reggino.

Classe 1994, cresciuto nel settore giovanile della Reggina Calcio, Anishchenko ha difeso per due stagioni (2013/2014 e 2014/2015) la porta della Nuova Gioiese in serie D, della Villese in Promozione (2015/2016 e 2016/2017) e della Scillese in Prima categoria (2017/2018 e 2018/2019). La società del presidente Cilione e del vicepresidente Surace è lieta di dare il benvenuto a Slava e formulare i migliori auguri per una stagione ricca di successi personali e di squadra.