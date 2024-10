Calcio – Mai una gioia alla prima, per la Reggina di Praticò

Ormai ci si è fatti il callo. Esordio uguale sconfitta, è quanto accaduto praticamente sempre da quando alla guida della società c’è il presidente Mimmo Praticò.

A partire dal campionato di serie D quando si è usciti battuti ed anche in maniera pesante dal campo dell’Aversa, per poi ripetersi con lo stesso risultato (3-1) l’anno successivo in serie C nella trasferta di Fondi.

Nonostante una buonissima prestazione e tanti gol falliti, stop inaspettato anche lo scorso anno al Lorenzon di Rende, il quarto è arrivato nella giornata di ieri a Trapani. Consapevoli di giocare contro un avversario quotato, ma sorpresi dall’atteggiamento nullo della squadra guidata da Cevoli, mai esistita nell’arco dei novanta minuti di gara.

L’altra curiosità che riguarda sempre la Reggina di Praticò è che oltre ad avere raccolto solo sconfitte alla prima uscita, in tutti i campionati disputati fino ad oggi, l’esordio è stato sempre in trasferta.