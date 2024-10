Calcio: il Milan fa sul serio con la seconda squadra. E per il ripescaggio…

“La notizia è ormai di dominio pubblico già da diverse settimane, ma pian piano delle novità si aggiungono a confermarla sempre più concretamente: il Milan si è fatto seriamente avanti per la seconda squadra; già nelle scorse settimane, infatti, c’erano stati dei contatti tra il club rossonero e la Lega Pro, governata da Matteo Marani, con il Club di via Aldo Rossi che ha portato avanti una seria manifestazione di interesse.

Richiesta formale

Per il Milan, avere la propria formazione Under 23, vorrebbe dire tenere sotto stretta osservazione, quei giocatori ritenuti futuribili per la prima squadra ma che non sono ancora del tutto pronti per un approdo fisso nella rosa dei grandi. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, al momento al primo posto in graduatoria per il post in Serie C c’è il Milan, che avrebbe anche già avviato le pratiche di richiesta formale nei confronti della Lega Pro. Il progetto seconda squadra rossonera ha preso forte piede nelle passate settimane, tanto che le altre papabili candidate, tra cui Fiorentina, Sassuolo e Torino, al momento sono state tutte sorpassate dai piani del Diavolo.

Cosa serve per far partire l’U23

Entro la prima settimana del mese di giugno si capirà se ci saranno delle squadre non idonee per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, con il Milan che, nel caso in cui si verificasse questa condizione, si è già fatto avanti e presenterebbe la domanda al momento opportuno; il secondo ripescaggio toccherebbe invece ad una squadra di Lega Pro. Tra marzo e aprile si capirà già qualcosa in più”.