Calcio – Il Monopoli annuncia la sospensione. Si attendono notizie dalla Reggina

Discussione in atto tra gli organi competenti per decidere lo stop anche degli allenamenti

“La S.S. Monopoli 1966 a partire dalla giornata odierna, a tutela della salute dei propri tesserati, comunica la sospensione dell’attività della prima squadra fino a domenica 15 marzo p.v.

La Società raccomanda, nell’interesse dei propri tesserati e collaboratori tutti, delle loro famiglie e dell’intera collettività, di non abbandonare il proprio domicilio in Monopoli e di attenersi responsabilmente a quanto previsto dal DPCM del 9 marzo 2020“.

C’è una discussione in atto tra gli organi competenti per decidere la durata dello stop anche per quello che riguarda gli allenamenti, intanto autonomamente le società decidono.

Si rimane in attesa anche di un comunicato della Reggina che, probabilmente, ripartirà dalla prossima settimana, qualora le norme lo consentano. Intanto la società amaranto ha sospeso l’attività del settore giovanile e della scuola calcio.

