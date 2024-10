Promozioni e retrocessioni: l’ipotesi di Ghirelli, se non si concluderà la stagione

Fibrillazione, fermento e preoccupazione. Anche il calcio, spesso un mondo a parte, è pienamente coinvolto dall’emergenza Coronavirus ed in attesa del Consiglio Federale di oggi, il Governo ha già sancito la sospensione di tutte le attività professionistiche e dilettantistiche pubbliche e private fino al prossimo 3 aprile.

Con il pensiero primario alla salute, gli addetti ai lavori si chiedono quali potranno essere gli scenari futuri nel caso in cui la problematica non dovesse essere risolta secondo i tempi ipotizzati. ne ha parlato a Tv2000 il presidente della Lega Pro Ghirelli, dichiarazioni riprese da TMW: “Recuperare? Abbiamo chiesto al presidente federale Gravina di spostare la data per l’iscrizione al prossimo campionato al 29 giugno. In questo modo avremo tempo per recuperare le gare fino al 28. Se non dovessimo riuscire ad ultimare la stagione dovremo valutare una norma che riguarda promozioni e retrocessioni”.

Leggi anche