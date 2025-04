Calcio: partite rinviate per la morte di Papa Francesco. Le date dei recuperi dalla A alla C

Erano quattro le partite di Serie A che si sarebbero dovute giocare e che invece sono state rinviate in segno di lutto per la morte di Papa Francesco.Saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30. Lo ha ufficializzato la Lega con un comunicato. Gli incontri da recuperare sono Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juve, che si giocheranno tutte in contemporanea alle 18.30 per non sovrapporsi alla Coppa Italia. Mercoledì sera, infatti, è già in programma la semifinale di ritorno Inter-Milan alle ore 21 (1-1 all’andata).

Serie C

Anche la Lega Pro ha ufficializzato che le partite del girone B di Serie C rinviate oggi 21 aprile, e valide per la penultima giornata di stagione regolare, saranno recuperate tutte alle ore 18 di mercoledì 23 aprile.

Serie B

Per quello che riguarda invece il trentaquattresimo turno del campionato di serie B, potrebbe invece essere recuperato mercoledì 14 maggio alla fine del torneo cadetto, prevista il 9 maggio. Questo comporterebbe ovviamente uno slittamento dei play off. Al momento si tratta di un’ipotesi, visto che la Lega di serie B si pronuncerà nei prossimi giorni.