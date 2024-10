Calcio – Palmese, dopo l’annuncio di Dal Torrione arriva la conferma del DS

La società U.S. Palmese 1912 A.S.D. comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con il direttore sportivo Fortunato Spadaro. Scelta migliore la società non poteva fare dando seguito all’ottimo lavoro svolto nella scorsa stagione. Società, direttore sportivo e allenatore sono già al lavoro per allestire la migliore rosa possibile in vista della prossima stagione.