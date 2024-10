Calcio – La Palmese attende il Bari. Intanto completati i lavori in sala stampa

La conferenza di sabato sarà occasione per fare un bilancio della stagione in corso

La società U.S. Palmese A.S.D 1912 è lieta di annunciare che sono terminati i lavori di restyling della sala stampa del “G. Lopresti” di Palmi.

Pertanto, sabato 23 marzo 2019 alle ore 18:00, il Direttore Sportivo Fortunato Spadaro e il Direttore Nicola Esposito incontreranno gli organi di stampa.

Sarà l’occasione per fare un primo bilancio della stagione in corso, delineare gli obiettivi per questo finale di campionato e naturalmente presentare la gara di domenica con la capolista Bari.