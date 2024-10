Calcio – Palmese, Franceschini e la squadra una garanzia, il futuro societario assai incerto

Momento di grande difficoltà in casa della Palmese e necessità di trovare soluzioni immediate per salvare la stagione.

Lo scrive l’amministratore giudiziario Dr. Domenico Larizza che ha convocato una riunione per il prossimo 15 novembre: “Il sottoscritto Dr. Domenico Larizza, nella qualità di amministratore giudiziario della U.S. Palmese 1912 ASD, comunica alle SS.LL., chiedendone la cortese partecipazione, che il prossimo 15 novembre 2018, alle ore 20,00, terrà una riunione finalizzata a rendere le dovute informazioni sull’andamento finanziario dell’associazione, atteso che questo, allo stato, non permetterà il proseguimento dell’attuale campionato oltre il prossimo 30 novembre”.

