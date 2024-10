Calcio – Palmese, dopo il mercato in uscita si ricomincia dagli Under

Effettuati alcuni colpi di mercato dai neroverdi. Dopo le prime consultazioni si è deciso di muovere le prime mosse chiudendo l’ingaggio di alcuni Under divisi nei vari reparti di gioco.

Si parte con gli estremi difensori Alberto Circio (classe 2000 proveniente dalla Pro Dronero in Serie D con trascorsi nella primavera del Torino) e Davide De Caria (classe 2001 ex giovanili del Catanzaro). Per quanto riguarda la difesa troviamo l’innesto di Julian Bruno calciatore argentino (classe 2000 dalla Berretti del Siracusa con qualche panchina in Serie C ); dal Città di Messina per il centrocampo la Palmese preleva Nunzio Nicosia (classe 2000) e Sergio Silvestri (classe 1999).

Infine, per il reparto offensivo arrivano Claudio Velardi (classe 2000) e Gabriele Militano (classe 2001 primavera del Cosenza).

Per quanto riguarda la rosa della scorsa stagione, attualmente l’accordo per la conferma di alcuni giocatori:

Zoccali, Macagnone, Trentinella, Maceri, Spanò, Saba, Zapparata.

Adesso però dopo le indicazioni di Mister Dal Torrione, il DS Spadaro è continuamente al lavoro per cercare di chiudere su alcuni giocatori di esperienza in modo da formare lo zoccolo duro della squadra.