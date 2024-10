Calcio – Pietro Marino torna in “patria”. Lo abbraccia la Reggiomed

Torna in patria Pietro Marino, il portierone cresciuto nel settore giovanile della Reggina con 32 presenze in cadetteria con la maglia amaranto. Dopo diverse esperienze tra le quali quella nella serie A maltese, il ritorno a Reggio Calabria con la maglia del Reggimediterranea. Questo il post pubblicato sulla pagina ufficiale della società:

“Un altro tassello importante per la REGGIOMEDITERRANEA 2018/2019.

Raggiunto l’accordo con Pietro Marino, portiere che non ha bisogno di presentazioni .

Un curriculum di tutto rispetto, cresciuto nella Reggina dove ha collezionato presenze in A e B, ha difeso anche i pali di Castelnuovo (C2), Cosenza (C1), Barletta (C1), La Valletta (A maltese), Vigor Lamezia (D e Eccellenza, mentre lo scorso anno ha vinto il campionato di Promozione con il Corigliano.

A Pietro il benvenuto nella REGGIOMEDITERRANEA”.