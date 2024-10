Calcio – Pinna, grande regalo alla Reggina

Giornata di riposo per la Reggina, ma grande attenzione a quello che poteva succedere sui campi delle dirette concorrenti. Ed il pomeriggio è stato palpitante ed alla fine anche entusiasmante. Il Fondi, adesso assai staccato, ha ceduto il passo sul terreno della Sicula Leonzio, mentre l’Andria ha imposto il pari in casa del Bisceglie. Il risultato che si guardava con maggiore interesse, ovviamente, era quello di Pagani nello scontro tra la formazione di casa e la Casertana. Paganese in vantaggio e vicinissima alla zona salvezza fino al minuto 96 quando Pinna è riuscito a portare il match in parità, mettendo adesso in serio pericolo play out i biancoazzurri e facendo una enorme cortesia, invece, alla Reggina che, nonostante il turno di pausa, mantiene ben quattro punti di vantaggio.

Potrebbe risultare a questo punto determinante la prossima giornata con la Paganese in casa del Fondi, per quest’ultima possibilità estrema di aggancio alla quota 29, mentre gli amaranto ospiteranno un Lecce in piena crisi, due punti nelle ultime tre gare, e con soli due punti di vantaggio su Catania e Trapani. Che finale di campionato!