Calcio play off: Catania-Trapani, gol pazzesco di Lodi (Video)

Trentacinque anni ed ancora la capacità di stupire. Piede raffinato con una straordinaria sensibilità, tecnica di altissimo livello. Ciccio Lodi ha regalato l’ennesima perla della sua lunga carriera ai tifosi del Catania, squadra con la quale ha collezionato più presenze e tanti gol e per la quale ha accettato il trasferimento dalla massima serie alla C. Con i rossoazzurri sotto di due reti in casa contro il Trapani, nella gara di andata dei play off secondo turno della fase nazionale, il magico sinistro di Lodi ha colpito due volte.

La prima con una punizione da centrocampo tutta da vedere e poi con un perfetto penalty che ha riportato l’incontro sul risultato di parità, aumentando le speranze di passaggio del turno per il Catania in vista del match di ritorno.

