Calcio play off serie C – Definite le date e gli orari delle due finali

Il programma delle gare che si disputeranno e che decreteranno le due promozioni in serie B

Modifiche sulle date per quello che riguarda le due finali play off, rispetto a quanto era stato stabilito in precedenza, questo quanto stabilito dalla Lega Pro:

Le quattro squadre vincenti il secondo turno dei Play Off Nazionale partecipano alla fase cosiddetta “Final Four”.

Sono stati decisi gli orari delle partite.

Per quello che riguarda le finali:

-Gare di andata:

FINALE A – Sabato 8 giugno Piacenza-Trapani ore 20.30

FINALE B – Mercoledì 5 giugno Pisa-Triestina ore 20.30

-Gare di ritorno:

FINALE A – Sabato 15 giugno Trapani-Piacenza ore 20.30

FINALE B – Domenica 9 giugno Triestina-Pisa ore 18.30