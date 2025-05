Calcio, play off serie C: gli accoppiamenti della Fase Nazionale

Dopo i primi due turni giocati in gara secca, i play off della serie C entrano nel vivo con la Fase Nazionale e quindi match che si disputeranno con il confronto tra andata e ritorno e le squadra teste di serie che avranno il vantaggio del passaggio al turno successivo in caso di parità di risultato dopo i 180 minuti

Si scenderà in campo domenica 11 e mercoledì 14 maggio.

Le partite in programma l’11 maggio

Atalanta U23 – Torres

Giana Erminio – Monopoli

Catania – Pescara

Crotone – Feralpisalò

Vis Pesaro – Rimini