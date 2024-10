Calcio giovanile, al via il progetto “Football Skills”. Sorgonà: ‘Lavoriamo sull’affinamento della tecnica’

Scuola calcio, scuola di vita. Un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani calciatori è rappresentato dagli istruttori, individuati soprattutto come educatori in modo particolare nelle categorie più piccoli.

Tra gli obiettivi, quello di accompagnare il processo di crescita dei bambini insegnando loro a partecipare a un gioco di squadra, rispettando sicuramente i compagni ma anche gli avversari. Un compito sociale significativo che si unisce a quello della trasmissione di concetti tecnici e tattici, utili alla formazione del giovane calciatore.

Ha peso il via un nuovo progetto che la “Football Skills” di Pasquale Sorgonà, insieme al mister Leandro Latella, intende sviluppare per approfondire le qualità tecniche individuali, attraverso un percorso diverso dal metodo tradizionale, definito come innovativo.

Pasquale Sorgonà è personaggio conosciuto nel mondo del calcio in ambito locale, avendo alle spalle importanti esperienze sia per quello che riguarda il calcio dei “grandi”, come anche quello di settore giovanile.

I suoi inizi con la scuola calcio Mosorrofa dal 2003 al 2009. Poi la chiamata dell’Hinterreggio che lo ingaggia come allenatore della Juniores e la scalata alla prima squadra come vice tecnico con la soddisfazione di essere stato al fianco di mister Di Maria in quel campionato vinto con la promozione in serie C2.

Con la stessa società ha ricoperto il ruolo di Responsabile del settore giovanile per poi trasferirsi alla Reggina, l’ultima dell’era Foti nella stagione 204-15 al fianco di Salvatore Laiacona e nel ruolo di responsabile tecnico. L’anno successivo alla Urbs Reggina come responsabile scuola calcio e la breve esperienza di questa stagione sempre con la Reggina collaboratore di Emanuele Belardi.

Nel suo curriculum anche l’Arsenal Soccer School per Calabria e Sicilia, con la supervisione delle società affiliate.

Oggi, come detto, riparte con un nuovo progetto, punto fermo sempre i giovani: