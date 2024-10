Calcio – Reggina a Bisceglie, Bari e Ternana in casa. Ma non ci sono gare facili…

Seconda giornata di ritorno del campionato di serie C, la terza in calendario dovendo recuperare mercoledi 22 gennaio il primo turno. Picerno e Viterbese sono già scese in campo e la formazione laziale ha confermato il buon momento dopo aver sfiorato la scorsa settimana il successo con il Bari. Questo il programma delle gare e l’attuale classifica:

AZ Picerno – Viterbese 0-1

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – Sicula Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

CLASSIFICA

Reggina 49

Bari 40

Ternana 40

Potenza 39

Monopoli 37

Catanzaro 32

Catania 29

Teramo 28

Viterbese 25

Paganese 27

Avellino 27

Vibonese 27

Casertana 26

Cavese 25

V. Francavilla 23

AZ Picerno 20

Bisceglie 14

Rende 14

Sicula Leonzio 11

Rieti 8

