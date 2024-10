Calcio – Reggina, che beffa per l’Under 17. Cade anche l’Under 15. Risultati e classifiche

UNDER 15

Sotto di una rete, la formazione allenata da mister Mangano trova il pareggio con Zucco a metà ripresa. A quattro dal termine, i lucani trovano la rete dei tre punti con Camara. Il tabellino della gara:

MATERA – REGGINA 2-1

Marcatori: 5’ Scardigno, 62’ Zucco, 86’ Camara

MATERA: Fiarulli, Forcillo, Pasqualiccimo, Devietro, Panzarino, Andrisani, Grossi (66’ Albano), Hisaj (70’ Bruno), Scardigno, Camara (82’ Leogrande), Carluccio (70’ Logrieco) All. Finamore

REGGINA: Tortorella, Diurno, Malara, Casile (66’ Martelli), Bordò, Falzia, Foti, Golia, Crea (15’ Gatto), D’Agostino (15’ Zucco), Hilal (80’ Campolo) All. Mangano

Arbitro: Capodiffero di Matera

Ammoniti: Pasqualiccimo, Panzarino, Grossi, Camara, Logrieco, Malara, Falzia

RISULTATI 4^ GIORNATA: Monopoli-Trapani 2-1; Sicula Leonzio-Trapani 2-0; Vibonese-Siracusa 1-2; Matera-Reggina 2-1; V.Francavilla-Catanzaro 1-0;

CLASSIFICA: Trapani 9, Monopoli, Matera 6, Reggina, Catanzaro, Sicula Leonzio 5, Rende, Francavilla, Siracusa 4, Catania 3, Vibonese 1

UNDER 17

Destino beffardo per gli amaranto allenati da Tobia Assumma. Lo scontro al vertice è del Matera che conquista l’intera posta in palio nei minuti di recupero. Reggina avanti al 23’ con Verteramo. Galvanizzati dal vantaggio, Scalise e compagni spingono sull’acceleratore, ma non concretizzano le tre occasioni a tu per tu con l’estremo difensore locale. Quando tutto sembra presagire alla vittoria amaranto, due errori difensivi permettono ai lucani prima di pareggiare e poi conquistare la vittoria. Il tabellino della gara:

MATERA – REGGINA 2-1

Marcatori: 23’ Verteramo, 91’ Attianese, 93’ Ahmetat

MATERA: Pinto, Saponaro (46’ Larocca), D’Andria, Zenalas, De Marco, Trani, Sarcinella (59’ Mele), Basta, Ahmetat, Romeo (65’ Attianese), Caldarulo All. Chimenti

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Cama (85’ Lomastro), Scalise, Misiti, Provazza (92’ Puggioni), Ambrogio (67’ Bezzon), Domanico, Verteramo, Rao All. Assumma

Ammoniti: Signorelli, Lofaro, Cama

RISULTATI 4^ GIORNATA: Monopoli-Trapani 1-2; Sicula Leonzio-Catania 2-3; Vibonese-Siracusa 1-0; Matera-Reggina 2-1; V.Francavilla-Catanzaro X-X;

CLASSIFICA: Matera 12, Reggina 9, Catania, Sicula Leonzio 6, Francavilla, Monopoli, Trapani 4, Catanzaro, Vibonese 3, Rende 1, Siracusa 0