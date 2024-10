Calcio – L’esperienza alla Reggina, adesso per il prof. Ollio c’è la Palmese

Dottore in Scienze Motorie, Antonino Ollio, è uno dei migliori preparatori atletici in provincia. Dal 2015 fino al 2018 ha esercitato il suo ruolo presso la Reggina dove si occupava anche del recupero degli infortunati.

La Palmese ha deciso di affidare l’incarico al Prof. Ollio, per garantire alla rosa una condizione fisica al TOP.

Queste le sue dichiarazioni rilasciate all’area comunicazione durante la presentazione ufficiale avvenuta ieri:

“Sono felice ed orgoglioso di ricoprire questo ruolo in una società storica come la Palmese. Si tratta di una grande opportunità e le mie motivazioni sono altissime. Voglio affrontare ogni giorno con il massimo impegno per raggiungere i risultati che ci porremo. Ho conosciuto lo staff tecnico, lo stimo e lo reputo di alto livello. Voglio ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di questa splendida famiglia, non vedo l’ora di iniziare a lavorare“.