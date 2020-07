Calcio: salto di qualità per il reggino Simone Lavilla. Ufficiale alla Sambenedettese

Un giovane reggino Simone Lavilla, approda in serie C alla Sambenedettese. La notizia arriva direttamente dal sito ufficiale della società: "Simone Lavilla, terzino destro a tutta fascia con il vizio del gol, è un nuovo giocatore della Sambenedettese. Nato a Reggio Calabria il 7 settembre del '97 è cresciuto nel settore giovanile della Reggina: ha al suo attivo 127 gare disputate, con oltre 9000 minuti giocati in serie D. “E' un giovane che ha corsa, tecnica e determinazione – ha detto il presidente Serafino -. Il suo contratto è su base biennale: crediamo nei talenti e vogliamo farli crescere insieme a giocatori di esperienza".