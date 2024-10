Calcio – La Reggiomed ha un nuovo responsabile del Settore Giovanile

“La ReggioMediterranea è lieta di comunicare che il mister Pasquale Sorgonà sarà il responsabile del Settore Giovanile.

La Società ha scelto Pasquale Sorgonà per rilanciare il proprio settore giovanile, dopo un paio di anni durante il quale il SG è stato un po’ trascurato;tecnico e dirigente ben predisposto a lavorare con i giovani, dopo aver smesso di giocare, ha ricoperto ruoli importanti nelle sue precedenti attività di responsabilità.

2018/2019 Responsabile Tecnico Settore Giovanile Urbs Reggina 1914

2016/2017 Responsabile Attività di Base Urbs Reggina 1914

2015/2016 Responsabile Tecnico Settore Giovanile Reggina Calcio

dal 2006 al 2015 Hinterreggio Calcio ricoprendo vari ruoli

Da questa stagione Pasquale Sorgonà si occuperà della programmazione ed organizzazione del nostro Settore Giovanile, che vedrà impegnata la nostra Società nella partecipazione ai campionati regionali Under 19 (2001-2002), Under 17 (2003-2004) e Under 15 (2005-2006)”.